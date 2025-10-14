الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة وسط إقبال على الملاذ الآمن



وكالات

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، اليوم الثلاثاء، وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين وعزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسعار أيضا.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4124.79 دولار للأوقية الأونصة بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4131.52 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4143.10 دولار.

وقفز الذهب الذي يعد ملاذا آمنا 57 % منذ بداية العام وتجاوز مستوى 4100 دولار للمرة الأولى أمس الإثنين مدعوما بمخاوف جيوسياسية واقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن الأصفر وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 52.49 دولار للأوقية، بعد أن سجلت 52.70 دولار في وقت سابق من اليوم.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر.

وجاء هذا التوتر في العلاقات بعدما أعلنت الصين يوم الخميس توسيع القيود المفروضة على تصدير المواد الأرضية النادرة، مما دفع ترمب للتهديد بفرض رسوم جمركية 100 % على الواردات الصينية وفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الأمريكية الهامة بدءا من أول نوفمبر.

وأشار بيسنت إلى أن الإغلاق المستمر للحكومة الاتحادية، الذي دخل الآن يومه الثالث عشر، بدأ يؤثر على اقتصاد البلاد.

ويتوقع محللون لدى بنك أوف أميركا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى خمسة آلاف دولار بحلول 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولارا.

ولا يزال المستثمرون يتوقعون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر، يليه خفض مماثل في ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 1653.45 دولار للأوقية، فيما ربح البلاديوم 1.6 % إلى 1498.25 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2023.