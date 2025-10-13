كتبت- أمنية عاصم:

كشف إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية"، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن الشركة حصلت على موافقة البورصة المصرية لإطلاق صندوق يتتبع أداء مؤشر EGX 35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية.

ويذكر أن البورصة المصرية أطلقت – في أغسطس الماضي – مؤشر جديد للشركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة تحت اسم "EGX35-LV".

وأوضح رشاد أن الشركة بصدد حاليًا إطلاق صندوقها الدولاري أيضًا " دولار مباشر" والذي يعد في مراحل النهائية، قائلًا : " ننتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاقه."

وأضاف أن الشركة تخطط إطلاق صندوقها - الذي يتتبع أداء مؤشر EGX 35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية – بعد إطلاق الصندوق الدولاري.

وأكد رشاد أنه بمجرد صدور موافقة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية على الصندوق الدولاري سيتم الإعلان عن نشرة اكتتاب الصندوق.

