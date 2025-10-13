انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار الصوب، والبرتقال البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، بينما ارتقعت أسعار، البصل الأحمر، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و10 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 10 جنيهات و30 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.