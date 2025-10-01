إعلان

الذهب عالميا يكسر حاجز 3890 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه

كتبت- آية محمد:

12:38 م 01/10/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.92% إلى نحو 3894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ليتجاوز بذلك الذروة التي بلغها يوم الاثنين، حيث تجاوز سعر الذهب يوم الاثنين 3800 دولار للأونصة وسجل 3822 دولار للأونصة بنهاية التعاملات.

اقرأ أيضًا:

لعبة تحرير الدعم.. حقيقة تصريح "صندوق النقد لا يوصي برفع أسعار الوقود"

زيادة أسعار مصنعية السبائك والجنيهات الذهب بشركة "btc" اعتبارا من الغ

لأول مرة.. خطوات شراء وبيع الذهب إلكترونيا باستخدام المحفظة الذكية

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة