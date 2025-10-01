الذهب عالميا يكسر حاجز 3890 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه

قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.92% إلى نحو 3894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ليتجاوز بذلك الذروة التي بلغها يوم الاثنين، حيث تجاوز سعر الذهب يوم الاثنين 3800 دولار للأونصة وسجل 3822 دولار للأونصة بنهاية التعاملات.

اقرأ أيضًا:

لعبة تحرير الدعم.. حقيقة تصريح "صندوق النقد لا يوصي برفع أسعار الوقود"

زيادة أسعار مصنعية السبائك والجنيهات الذهب بشركة "btc" اعتبارا من الغ

لأول مرة.. خطوات شراء وبيع الذهب إلكترونيا باستخدام المحفظة الذكية