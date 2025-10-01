ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتبت- آية محمد:
تراجعت أسعار المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و72 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و180 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.