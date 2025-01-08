البترول: بدء إجراءات إصلاح خط البوتاجاز بعد تبريده والسيطرة علي الاشتعال بالخانكة

كتبت- دينا كرم:

بدأت فرق عمل قطاع البترول إجراءات إصلاح خط نقل البوتاجاز ( مسطرد – الهايكستب ) بعد الانتهاء من تبريد الجزء الذى اشتعل من الخط أمس في مدينة الخانكة والسيطرة على الحريق الذى نشب نتيجة تعرض الخط لإصطدام لودر يعمل بدون ترخيص.

ووفق بيان الوزارة اليوم، فقد باشرت وزارة البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، تفعيل خطط الطوارئ أمس فور وقوع الحادث للتعامل مع الحريق، وكذلك العمل على انتظام إمدادات نقل البوتاجاز لأماكن التوزيع والاستهلاك من خلال الخطط البديلة.

وساهم ذلك في انتظام حركة نقل المنتج بصورة طبيعية دون أي تأثير يذكر، حيث تم على الفور توفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز الى القاهرة الكبرى ضماناً لإنتظام عمليات نقل وتوزيع البوتاجاز دون تأثير، وذلك من خلال المناورة بإستخدام خطوط البنية الأساسية للشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية، التي تغطي جميع انحاء الجمهورية حيث تم الاعتماد على خط نقل البوتاجاز ( السويس – القطامية ) لنقل الإمدادات من البوتاجاز إلى أماكن التوزيع .