خريطة الأسعار اليوم: أسعار البيض ومواد البناء والدواجن والذهب

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار الدواجن، والبيض، ومواد البناء، والخضار، والأسماك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وارتفعت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم فى مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء