سعر الذهب يصعد بحلول التعاملات المسائية الخميس في مصر

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2586 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3325 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3880 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4434 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 31040 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.94% إلى نحو 2785 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.