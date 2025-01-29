بعد شطب حديد عز.. قفزات في أسهم قطاع الحديد والصلب تجاوزت 16% بمستهل الجلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أسهم شركات الحديد والصلب قفزات سعرية بمستهل جلسة اليوم الأربعاء تجاوزت 16 % حتى كتابة هذا التقرير الساعة 11 صباحا؛ وجاء ذلك بعدما أفصحت شركة حديد عز موافقة مساهميها، أمس، على قرار الشطب الاختياري من البورصة المصرية.

وارتفع سهم شركة الحديد والصلب للمناجم بنسبة 16.24% لتسجل حاليًا عند 4.58 جنيه للسهم مقابل 3.94 جنيه للسهم سعر الفتح.

وارتفع سهم شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة – بنسبة 10.20% ليصل حاليًا عند 5.94 جنيه للسهم مقابل 5.39 جنيه للسهم سعر الفتح.

وحقق سهم شركة الحديد والصلب المصرية زيادة بنسبة 0.36 % لتسجل حاليًا 46.49 جنيه للسهم مقابل 46.31 جنيه للسهم سعر الفتح.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، - في وقتًا سابق - على قرار الشطب الاختياري،" إن عوائد صفقة الشطب قد يتم تدويرها في البورصه مرة أخري؛ مما يساعد على ارتفاع قيم التداول وارتفاع أسعار الأسهم".

وفيما يتعلق بالجانب السلبي لقرار الشطب الاختياري أوضحت إن خلو قطاعات استراتيجية من أسهم قوية، تهتم بها المؤسسات العربية والأجنبية والصناديق الاستثمار العالمية، سيؤثر بشكل سلبي على أداء البورصة.

وتعد شركة حديد عز من الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي EGX 30 يصل الوزن النسبي لها داخل المؤشر لـ 4.69% برأسمال سوقي يصل لـ 71.85 مليار جنيه.