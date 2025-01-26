9 جنيهات لكيلو الباذنجان..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6.5 و 10.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و16 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 15 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 6 جنيهات و17 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا.