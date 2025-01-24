سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2573 جنيها للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3308 جنيها للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3860 جنيها للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4411 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30880 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.96% إلى نحو 2781 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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