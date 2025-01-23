المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 يصعد وحيدًا مع ختام جلسة آخر جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.06% إلى مستوى 29997 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.10% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.64 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.02 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 620.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.51% إلى مستوى 29979 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.