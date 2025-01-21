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بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية؟

05:00 م الثلاثاء 21 يناير 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2520 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3240 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3780 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02 % إلى نحو 2735 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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