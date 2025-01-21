13 جنيها لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7.5 و10.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 14 و 20 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و 25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 32 و42 جنيهًا.