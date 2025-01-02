الأخضر يكسي مؤشرات البورصة المصرية بختام أول جلسة في 2025

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.08 % إلى مستوى 30060 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.72% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.79%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 43.04 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 39.20 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3.84 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع نسبة 1.42% إلى مستوى 29740 نقطة، بختام تعاملات جلسة الثلاثاء.