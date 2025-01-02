بعد تخطي الدواجن الـ 100 جنيه.. رئيس الشعبة: الزيادة غير مبررة والتجار يبالغون

كتبت- آية محمد:

أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال حديثه مع مصراوي، أسباب زيادة أسعار الدواجن التي تخطت الـ 100 جنيه للمستهلك رغم ثوابت عوامل التكلفة وضعف القدرة الشرائية.

وأكد أن زيادة أسعار الدواجن في الفترة الحالية زيادة غير مبررة حيث أنه لا توجد عوامل تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين في الفترة الحالية.

الأسعار المفترضة

وأضاف عبد العزيز السيد أن الدواجن البيضاء تباع اليوم في المزرعة بسعر 82 جنيهًا ومن المفترض أن تباع للمستهلك بسعر 92 جنيهًا، فيما تباع الدواجن البلدي في المزرعة بسعر 115 جنيهًا ومن المفترض أن تباع للمواطنين بسعر 125 جنيهًا.

كما أن الدواجن الساسو- البلدي المشعر- تباع في المزرعة بسعر 87 جنيهًا ومن المفترض أن تباع بسعر 100 جنيهًا للمستهلك.

وأشار السيد إلى أن تلاعب التجار في أسعار الدواجن ومبالغتهم في تحديد مكاسبهم يضر بمصلحة المواطن، حيث أن دخل المواطن ضعيف مقارنة بالأسعار الحالية.

أسعار البيض

وأوضح السيد، أن ارتفاع أسعار البيض أيضًا هو ارتفاع غير مبرر حيث أنه يوجد زيادة في الإنتاج بالفترة الحالية كما أن أسعار الأعلاف تشهد استقرارًا.

وطالب بضرورة وجود رقابة جيدة على الأسواق حيث إن الرقابة الضعيفة تسببت في تذبذب الأسعار.

وبحسب عبد العزيز فإن سعر كرتونة البيض البلدي تبلغ حاليا 153 جنيهًا، بينما تصل كرتونة البيض الأبيض إلى 147 جنيها.