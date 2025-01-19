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غدا.. إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي في مصر

07:09 م الأحد 19 يناير 2025

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي في مصر

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كتبت- آية محمد:
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling في السوق المصري، غدا الاثنين بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان من الجهاز اليوم.

تقنية مكالمات "الواي فاي"، تعني إجراء مكالمات المحمول التقليدية لكن باستخدام الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلاً من الاتصال عبر شبكة المحمول، بحيث يستطيع المستخدم من خلال شبكة إنترنت أرضي أن يستفيد من خدمة المكالمات، وتقوية الإشارة داخل المنازل، خاصة في الأماكن المزدحمة والمباني المرتفعة، وستكون الخدمة بنفس سعر المكالمات التقليدية طبقاً لنظام محاسبة كل مشترك.

wiffi calling المكالمات عبر واي فاي القومي للاتصالات عمرو طلعت
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