سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2516 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3235 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 2703 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: