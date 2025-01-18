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بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

06:02 م السبت 18 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2507 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3223 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3760 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية بورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41 % إلى نحو 2703 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: اضغط هنا

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