مصر وبريطانيا يبحثان التوسع في قطاع التعدين

كتب- أحمد والي:

جدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وسارة جونز، وزيرة الصناعة البريطانية، التزام بلديهما بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي البترول والتعدين، خلال لقاء جمعهما على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتعدين بالرياض.

وأكد الوزير في بيان للوزارة اليوم، الدور المحوري للشركات البريطانية الكبرى مثل “بي بي”، “شل" و”هاربور إنرجي” في تطوير قطاع الطاقة المصري، معربا عن تطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل قطاع التعدين، خاصة في ظل النجاحات التي تحققت خلال مشاركة مصر في فعاليات اتحاد الأعمال البريطاني المصري (BEBA) في ديسمبر 2024.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير خطط مصر لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%، مشيرًا إلى نموذج منجم السكري للذهب كإحدى الشراكات الناجحة، وإلى الجهود المبذولة في استكشاف وإنتاج الفوسفات وتطوير منصة رقمية لتسويق الفرص الاستثمارية.

ودعت الوزيرة جونز مصر للمشاركة في “أسبوع المعادن” المزمع عقده في لندن خلال أكتوبر المقبل، وأبدت استعداد المملكة المتحدة لتقديم الدعم في مجالات التكنولوجيا، التمويل، والتعليم. كما ناقش الطرفان التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية وهيئة الثروة المعدنية المصرية في مجال التدريب.

واختُتم اللقاء بدعوة الوزيرة جونز لزيارة مصر والمشاركة في “منتدى التعدين المصري” المقرر انعقاده في يوليو 2025، وسط تفاؤل من الجانبين بمستقبل الشراكة بين البلدين في قطاعي الطاقة والتعدين.