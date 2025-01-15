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ارتفاع طفيف في سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

05:53 م الأربعاء 15 يناير 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بشكل طغيف بنحو 3 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2520 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3240 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3780 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4320 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 2682 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: أسعار الذهب

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