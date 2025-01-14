سعر الذهب يواصل الانخفاض بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3214 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4286 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 2661 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب