ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والفلفل الحامي، والخيار البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، واليوسفي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و10.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9.5 جنيه و13.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و21 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و14 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 6 و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و45 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.