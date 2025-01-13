"متضيعش فلوسك".. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب "البلدي" أم المغلف؟

كتبت- دينا كرم:

يلجأ الكثير لشراء الذهب كوسيلة لحفظ قيمة الأموال، ويعد الجنيه الذهب أحد الأوعية الإدخارية التي يلجأ لها من يمتلكون سيولة نقدية محدودة، فهو الخيار الأنسب لسهولة شراءه وبيعه، فما الفرق بين الجنيه الذهب المغلف والجنيه الذهب الغير مغلف "البلدي".

يقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن الجنيه الذهب المغلف يتميز بكون مصدره معروف، حيث يتم تصنيعه من شركات معتمدة ويخضع للدمغ الرسمي من مصلحة الدمغ والموازين.

ويحتوي الجنيه الذهب على 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويختلف السعر من تاجر لآخر، باختلاف مصنعية الجرام من شركة لأخرى.

ووصل سعر الجنيه الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم إلى 30120 جنيها، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه دون حساب مصنعيته.

وأضاف ميلاد، لمصراوي، أن هذه الميزة تعطي المستهلكين ضمانا عند شرائه، لأن المنتج الرسمي يوفر فواتير وضمانات قانونية تسهل استرداد الحقوق حال حدوث أي مشكلة.

وأوضح ميلاد، أن الجنيه البلدي، لا يعرف مصدره أو عياره الحقيقي، مما يعرض المشترين لخسائر عند بيعه، ولم يضمن حقوقهم.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقا، قائلا: إن الجنيه المغلف هو الخيار الأكثر أمانا للمستهلكين، حيث أنه يخضع للدمغ الرسمي وتدفع عليه ضريبة القيمة المضافة، كما يباع بفواتير رسمية توضح عياره وعلامته التجارية، ما يجعله استثمارا مضمونا.

وأضاف نجيب، "هذا الجنيه يمكن بيعه بسهولة وأمان في المستقبل دون التعرض لأي محاولات غش أو خسائر."

وأشار نجيب، إلى أن الجنيه البلدي ينتج في ورش غير معتمدة، حيث يتم التلاعب بعياره لتحقيق مكاسب أكبر، مما يجعله غير مضمون على الإطلاق.

ونصح المستهلكين، بشراء الجنيه المغلف لتجنب هذه المخاطر، خاصة في ظل تزايد الإقبال على شراء الجنيهات الذهب كوسيلة لحفظ قيمة الأموال، مع انخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى.

وأوضح نجيب "لمصراوي"، أن المصنعية الخاصة بالجنيه المغلف، تكون أعلى نظرا لتكاليف الدمغ والضرائب، بينما تكون أقل في حالة الجنيه البلدي لعدم خضوعه لأي من هذه الإجراءات الرسمية، ولكن هذا الفارق في المصنعية يعكس الجودة والضمانات التي يوفرها الجنيه المغلف، ما يجعله الخيار الأمثل للمستهلكين.

واتفقا معا، على ضرورة شراء الذهب من مصادر معتمدة، وضرورة الحصول على فاتورة رسمية عند الشراء، لضمان حفظ أموالهم واستثمارها بشكل آمن.

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