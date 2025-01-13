12 جنيها للكيلو.. زيادة الإقبال على الليمون الأضاليا بعد ارتفاع البلدي

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية"لمصراوي"، إن هناك زيادة في الإقبال على شراء الليمون الأضاليا بعد ارتفاع أسعار الليمون البلدي، حيث يتراوح سعره بين 6 و 12 جنيها، بينما يصل سعر الليمون البلدي إلى 45 جنيها للكيلو.

وأضاف حاتم، أن فرق السعر بين النوعين هو أن هناك وفرة في المعروض من الليمون الأضاليا، علي عكس الليمون البلدي، والذي أصيبت أشجاره بمشكلات بسبب عوامل الطقس مما أدى إلى قلة المعروض منه في الأسواق، مما أدي إلى ارتفاع سعره.

وأوضح النجيب، أن الليمون الأضاليا يستخدم بشكل أكبر في الفنادق والمطاعم للتجميل، أو يستخدم في التقطيع علي السلطات، نظرا لحجمه الكبير، حيث يشبه لحجم البرتقال، علي عكس الليمون البلدي يستخدم بشكل أقل نظرا لحجمه الصغير.

وأشار النجيب، إلى أن هناك من يفضل شراؤه من أجل استغلاله في التخليل أو لعمل الليمون المعصفر، ولكنه من الممكن ألا يكون بنفس مذاق الليمون البلدي نظرا لأن قشرته تتميز بالخشونة والسماكة عن الليمون البلدي.

وأكد على، أنه يمكن استغلاله لنفس أغراض الليمون العادي كالعصر علي الأعشاب، أو لعمل عصائر منه، ولكن طعمه يحتوي على بعض "المرارة" مقارنة بالليمون البلدي، لذلك لا يفضل الجميع شراؤه.

وتابع النجيب، أن أسعار الليمون البلدي ستنخفض قريبا بحلول شهر مارس، نظرا لدخول عروة جديدة وموسم جديد، مما يساعد على وجود وفرة في الأسواق تتناسب مع حجم الطلب، مما يؤدي لإنخفاض الأسعار.

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