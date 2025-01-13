تمهيدا لشطبها من البورصة.. "حديد عز " تعلن القيمة العادلة للسهم

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز عن القيمة العادلة لسهم الشركة، وهو 138.15 جنيه وذلك باستخدام المتوسط المرجح لمنهجي الدخل والسوق.

وجاء ذلك وفق الملخص التنفيذي لدراسة القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري التي أعدها المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية حيث صرحت الهيئة العامة للرقابة المالية بنشره على شاشات البورصة المصرية.

وبالنظر على تحركات الأسهم نجد أن سهم شركة " حديد عز" منذ بداية جلسة اليوم ارتفع بنسبة 1.7% ليسجل - حاليًا - 120 جنيه مقابل 117.98 سعر الفتح.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة اليوم،أنه بناءًا على طلب مجلس إدارة شركة حديد عز " قمنا بتنفيذ إجراءات مهمة إختبار البيانات المالية المستقبلية الخاصة بالشركة والمتمثلة في قوائم الدخل التقديرية وقوائم المركز المالي التقديرية وكذلك قوائم التدفقات التقديرية عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2029 والمدرجة بتقرير تحديد القيمة العادلة لسهم شركة حديد عز والمعدة بواسطة شركة بي دى أو كيز للاستشارات المالية والمستشار المالي المستقل والمؤرخ في 12 يناير 2024.

ويأتي هذا التقرير ضمن الإجراءات الواجب اتباعها لشطب شركة حديد عز من البورصة المصرية،وذلك للالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في إطار استهداف الشركة تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الراغبين في عدم الاستمرار بالشركة.