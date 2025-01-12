تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستوى خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2533 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيها للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 4343 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 30400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84 % إلى نحو 2690 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: من هنا