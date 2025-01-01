مع بداية 2025.. سداد فاتورة الغاز في هذا الموعد

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة بتروتريد، إيقاف أعمال السداد الإلكتروني مؤقتا، اعتبارا من يوم الخميس الماضي الموافق 26 ديسمبر، على أن تستأنف خدمات السداد الإلكتروني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، ابتداءا من الساعه 12 صباحا.

وأعلنت الشركة، أن هذا الإيقاف المؤقت في خدمة أعمال السداد الالكتروني، يأتي بسبب إنتهاء العام المالي، وأعمال الجرد السنوي، وذلك مع استمرار أعمال شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

وتتيح شركة بترورتريد عبر موقعها الإلكتروني تبليغ قراءات عداد الغاز، وذلك من يوم 1 إلى 27 كل شهر وذلك بعدة طرق:

عن طريق الرقم المختصر لخدمة العملاء 17169 من أي موبايل أو خط أرضى

عن طريق الموقع الإلكترونى الرسمى www.petrotrade.com.eg

عن طريق خدمة الرد الصونى التفاعلى IVR من الأرضى 09000727 أو المحمول 5727

عن طريق تحميل تطبيق بتروميتر و ذلك عن طريق الجوجل بلاي ستور و الأبل أب ستور

عن طريق تطبيق المحمول الخاص بشركة بتروتريد

كما تتيح الشركة عدة طرق يمكنك من خلالها سداد فاتورتك:

خدمة الدفع فوري.

خدمة الدفع Bee.

خدمة أمان.

خدمات البريد المصري.

خدمة ضامن.

الأهلي ممكن.

مصاري.

المحفظة الذكية بنك مصر.

فودافون كاش.