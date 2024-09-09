ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الطماطم والبصل والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الباذنجان البلدي والخيار البلدي، في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 11 و21 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 و 9 جنيهات، بزيادة جنيهين ونص.

البصل الأبيض بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكوسة بين 12 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و 6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 15 و19 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 35 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 15 و 17 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه ونصف.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.