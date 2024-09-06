الصناعة توجه سامسونج للإلكترونيات بإعداد خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شركة سامسونج للإلكترونيات بإعداد خطة متكاملة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع، وذلك في إطار سعى الدولة لتعظيم الانتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.



كما وجه الوزير الشركة للتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظة بني سويف لرفع كفاءة الطريق المؤدى للمدخل الرئيسي لمصنعها بكوم أبو راضي بالإضافة إلى المشاركة في إنشاء طريق جديد وذلك تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية المتعارف عليه في مختلف دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن الشركة بصدد افتتاح مصنع جديد لها على مساحة 9 آلاف متر، على أن يتم الانتهاء من الانشاءات بنهاية العام الحالي.

ولفت الوزير إلى أن مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بنى سويف يعد أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وافريقيا بطاقة إنتاجية حالية تبلغ حوالي 5 مليون وحدة سنوياً لأجهزة التليفزيون و2 مليون وحدة للموبايل ويتم التصدير لحوالي 55 دولة.



جاء ذلك خلال لقاء الفريق ومحافظ بني سويف وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بالمحافظة برئاسة جون سو جونج الرئيس التنفيذي للمصنع، حيث تناول اللقاء استثمارات الشركة الحالية وخططها التوسعية بالسوق المصري، حسب بيان من وزارة الصناعة اليوم الجمعة.

ووفق البيان، جاء ذلك أيضا على هامش لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع مستثمري محافظة بنى سويف.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.