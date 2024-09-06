أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و 84 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 160 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 جنيهات و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 370 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 جنيها و100 جنيه.