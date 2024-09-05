إعلان

BBC

ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

01:38 م الخميس 05 سبتمبر 2024

أسعار الذهب اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد ارتفع بنحو 5 جنيهات مع بداية التعاملات، قبل أن يرتفع مجددا بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2260 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2906 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3390 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2516 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.81%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة التخطيط والتعاون: مناقشة التعاون بين صندوقي مصر السيادي والثروة التركي

إعلان

إعلان

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الحدود مع غزة
وزيرا التضامن والعمل يبحثان ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحي
طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار وحرارة بهذه المناطق