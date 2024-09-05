ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد ارتفع بنحو 5 جنيهات مع بداية التعاملات، قبل أن يرتفع مجددا بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2260 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2906 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3390 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2516 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.81%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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