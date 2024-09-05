تراجع أسعار الطماطم وارتفاع الكوسة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت - أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والباذنجان، والفلفل الحامي، والخيار، والبرتقال الصيفي وخلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفع سعر الكوسة والفلفل الرومي مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 8 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 12 و20 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 6 و9 جنيه، بتراجع 50 قرش.

الكوسة بين 15 جنيهات و21 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و6.5 جنيهات، بتراجع 50 قرش.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و10 جنيه، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و35 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و14 جنيه، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 3.5 و 9.5 جنيه.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.