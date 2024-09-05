ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات بشكل طفيف، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2250 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2893 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3375 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3857 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2505 دولارات اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.40%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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