تراجع أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40241 جنيها، بتراجع 148 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41733 جنيها، بتراجع 164 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2807 جنيهات، بزيادة 103 جنيهات.