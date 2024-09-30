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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:28 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.41% عند مستوى 31587 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 166.36 مليون جنيه وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 62.36 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 228.75 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.58% عند مستوى 31459 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية EGX30 المستثمرين المصريين المستثمرين الأجانب
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