انخفاض الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم والباذنجان والخيار البلدي والصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 14 جنيهات و19 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس: تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 8 و11 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية: تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 8 جنيهات و 14جنيها، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 جنيهات و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 25 و 35 جنيها.

مانجو بلدي: تتراوح بين 18 و22 جنيها.

برتقال صيفي: يتراوح بين 17 و 19 جنيها.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و 8 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.