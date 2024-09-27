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سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع 20 جنيها بالتعاملات الصباحية

10:39 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة بنحو 20 جنيها ببداية التعاملات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت سعر الذهب عيار 14 إلى 2400 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3086 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4114 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28800جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2667 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 0.18%، بحلول التعاملات الصباحية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميًا سعر الجنيه الذهب
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