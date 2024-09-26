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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الخميس

03:08 م الخميس 26 سبتمبر 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.08% عند مستوى 31250 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 28.37 مليار جنيه وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.44 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 29.81 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 1.23% عند مستوى 31250 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

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