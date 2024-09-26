انخفاض المكرونة وارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والمكرونة، وزيت عباد الشمس، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار زيت الذرة، واللحوم، مقارنة بأسعار أمس، وفق البيانات المنشورة على "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء حول أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.62 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 52.4 جنيه، بارتفاع 42 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.29 جنيه، بتراجع 83 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 76.1 جنيه، بتراجع 2.53 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.98 جنيه، بارتفاع 1.25 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.78 جنيه، بتراجع 14 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 59.04 جنيه، بتراجع 7.83 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.16 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

لتر زيت الذرة: 93.24 جنيه، بارتفاع 2.63 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 389.19 جنيه، بارتفاع 5.62 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.49 جنيه، بارتفاع قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.71 جنيه.

كيلو الفول السائب: 42.46 جنيه، بارتفاع 93 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 131.08 جنيه، بارتفاع 2.79 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 262.25 جنيه، بارتفاع 15.59جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.38 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 91.87 جنيه، بتراجع 43 قرشا.