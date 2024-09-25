ارتفاع البطاطس والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 15 و20 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 12 و20 جنيها، بارتفاع جنيهين.

البصل الأبيض: يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيها.

البصل الأحمر: سجل 7 جنيهات و 11 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 10 و 15 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4.5 و 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الملوخية: تراوحت بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و10جنيهات، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 25 و35 جنيها.

عنب كرمسن: يتراوح بين 25 و35 جنيها.

مانجو بلدي: تتراوح بين 16 و22 جنيها.

برتقال صيفي: يتراوح بين 16 و19 جنيها، بارتفاع جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.