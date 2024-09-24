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هل ترتفع أسعار الخبز بعد زيادة أسطوانات الغاز؟ الشعبة تحسم

03:48 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

أسعار الخبز

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كتبت- دينا كرم:
قال مسؤولان في شعبة المخابز بالاتحاد العام والغرف التجارية، تحدثا إليهم "مصراوي"، إنه لا تأثير على أسعار الخبر الحر أو المدعم بعد رفع أسعار أسطوانات البوتجاز.

قال عطية حماد، نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الخبز السياحي لم تشهد أي زيادات بفعل زيادة أسعار أسطوانات البوتجاز، لأن أغلب المخابز تعتمد على السولار.
وأوضح أن سعر الخبز المدعم لن يتأثر بزيادة أسطوانات البوتجاز أو الغاز الطبيعي، لأن الحكومة تدعم مدخلات إنتاجه سواء من دقيق أو غاز.
وفي مطلع يونيو الماضي، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم لأول مرة من نحو 30 عاما إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش، وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.
واتفق معه عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز مع الرأي السابق بعدم زيادة أسعار الخبز الحر أو المدعم.

ويباع الخبز السياحي بين 75 قرشا إلى 3 جنيهات بحسب حجم الرغيف.

أسعار الخبز أسطوانات الغاز المخابز
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