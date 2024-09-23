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مصادر تكشف: هل تحرك السيادي السعودي للاستحواذ على "غاز مصر"؟

08:44 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

غاز مصر

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كتب- أحمد والي:
قالت مصادر بوزراة البترول والثروة المعدنية، لمصراوي، إن شركة "غاز مصر" لم تتلقى أي عروض رسمية فيما يخص شراء حصة فيها من قِبل مستثمرين خليجيين.
وكانت وسائل الإعلام قد تحدثت، اليوم الاثنين، حول دراسة الصندوق السيادي السعودي لفرص الاستحواذ على حصة من شركة "غاز مصر" ضمن خططه التوسعية المرتقبة في السوق المحلية.
وأفادت المصادر بأن ما يدور من قبل المستثمرين الخليجين-سواء الإمارات أو السعوية- ما هو إلا دراسة فقط، مضيفاْ أن شركة "غاز مصر" لديها 16% أسهم بالبورصة المصرية وأن أي خطوة استثمار سترسل للبورصة افصاحا على الفور.
وأضافت المصار أن خطوة دراسة المستثمرين الخليجيين للإستحواذ على الشركات المصرية تدل على قوة وكفائة شركات البترول المصرية.
وتأسست "غاز مصر" عام 1983 كشركة مساهمة مصرية، وتعتبر من الكيانات الرائدة فى مجال توزيع وتوصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.

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