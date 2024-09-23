سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يقفز 10 جنيهات بالتعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2373 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3051 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3560 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4068 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 28480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2622.36 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال التعاملات المسائية ، بنسبة 0.02% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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