كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2367 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3043 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3550 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2621.39 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات ، بنسبة 0.02% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: سعر الذهب