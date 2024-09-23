ارتفاع الأرز والسكر والجبن وتراجع زيت الذرة اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الأرز، وزيت عباد الشمس، والدواجن، والجبن الأبيض، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار زيت الذرة، والفول، واللحوم، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.8 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 54.33 جنيه، بتراجع 2.44 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.11 جنيه، بتراجع 2.7 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 76.28 جنيه، بزيادة 17.74 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.56 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.13 جنيه، بزيادة 87 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 62.72 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.3 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 96.17 جنيه، بتراجع 9.59 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 389.3 جنيه، بتراجع 10.83 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.87 جنيه، بزيادة 1.44 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.89 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه.

كيلو الفول السائب: 43.2 جنيه، بزيادة 45 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.42جنيه، بزيادة 20.15 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.72 جنيه، بزيادة 10.77 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.49 جنيه، بزيادة 93 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 93.75 جنيه، بتراجع 18.7 جنيه.