ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الطماطم والبصل الأبيض والأحمر، بينما انخفضت أسعار البطاطس و الباذنجان البلدي و الفلفل الحامي البلدي و الخيار الصوب والبلدي خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 15 و25 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

البطاطس: تتراوح بين 11 و19 جنيها، بانخفاض جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيها.

البصل الأحمر: سجل 6 جنيهات و 11 جنيها، بارتفاع جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 11 و 15 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4.5 و 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 3 و 6 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الخيار الصوب: يتراوح بين 9 جنيهات و 11 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح السعر بين 25 و 30 جنيها.

عنب كرمسن: بين 25 و35 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

مانجو بلدي: بين 16 و22 جنيها.

برتقال صيفي: بين 13 و19 جنيها.

الليمون البلدي: بين 4 و10 جنيهات.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.