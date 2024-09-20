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BBC

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

10:27 ص الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40397.24 جنيه، بزيادة 106.71 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41849.43 جنيه، بتراجع 111.92 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2750.54 جنيه، بزيادة 53.54 جنيه.

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