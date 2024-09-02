هونر تستهدف زيادة نقاط التوزيع في مصر لـ 2000 نقطة و10 فروع

كتب- علاء حجاج:

قال إسلام شمس مدير قنوات التوزيع في شركة هونر مصر، إن مبيعات الشركة في مصر حققت طفرة كبيرة خلال عام 2024، وبلغت نسبة النمو مبيعات النصف الأول نحو 232% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي عقدته الشركة مساء أمس لإطلاق سلسلة هواتف honor 200 الجديدة في مصر.

أضاف شمس أن شركته تستهدف الوصول إلي 2000 نقطة توزيع لمنتجات هونر بنهاية العام الجاري مقابل 500 حاليا، بالإضافة إلي افتتاح أكثر من 10 فروع لها لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للمستهلكين على مستوى الجمهورية.

أكد شمس أن السوق المصري جاء ضمن أكبر 3 أسواق بمنطقة الشرق الأوسط لشركة هونر من حيث المبيعات .

قال لين جينفي مدير عام شركة هونر في مصر وبلاد الشام، إن الشركة استثمرت 1.1مليار دولار في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل أجهزتها منذ عام 2021 وحتى الأن، وهو ما يظهر جلياً في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير والشاشة والبطارية.

وذكر أن هونر العالمية لديها حاليا أكثر من 1000 مهندس يعملون في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و 2100 براءة اختراع، منوها أن شركته تخصص 11.5% من أرباحها سنويا للاستثمار في مشروعات البحث والتطوير.