سعر الذهب يعاود الانخفاض خلال التعاملات الصباحية الخميس بعد قرار الفيدرالي

كتب- أمنية عاصم:

عاد سعر الذهب إلى التراجع بنحو 10 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه بالتعاملات المسائية أمس الثلاثاء، بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي الأمريكي- الاحتياطي الفيدرالي- بخفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3460 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2568 دولارا للأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال بداية التعاملات الصباحية، بنسبة 0.38%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب